Britney Spears aceita aumentar a pensão do ex-marido

24/09/2018 | 19:11



O ex-marido de Britney Spears, Kevin Federline, estava pedindo um aumento da pensão que ganha da cantora, todo mês. Agora, segundo informações do The Blast, dadas pela People, o dançarino conseguiu o que queria, já que a estrela concordou em pagar milhares a mais por mês em pensão alimentícia.

Apesar da revelação, as informações sobre o novo acordo permanecem confidenciais.

Em maio desse ano, Federline alegou que ganha menos do que 1% do que Britney ganha. Ele é pai de seis filhos - sendo Sean, de 13 anos de idade, e Jayden, de 12 anos, seus filhos com a cantora - e afirma que ganha três mil dólares por mês, ou seja, 12 mil e 200 reais e que recebe 20 mil dólares, algo em torno de 81 mil e 900 reais por mês, em pensão, para cuidar dos dois meninos.

A reclamação do dançarino era que Britney ganharia 34 milhões de dólares por mês, pouco mais de 139 milhões de reais, e que ela poderia pagar mais em pensão a ele, todo mês.