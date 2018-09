Ibovespa cai 1,84% com cenário eleitoral no foco

24/09/2018 | 18:03



Depois de acumular ganhos superiores a 5% na semana passada - a melhor em mais de dois anos - o Índice Bovespa sucumbiu a um movimento de correções e terminou o dia em queda de 1,84%, aos 77.984,18 pontos. Não houve um gatilho específico para deflagrar as ordens de venda, mas a combinação entre o cenário internacional adverso e as especulações em torno do ambiente eleitoral doméstico. A expectativa pela pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo, a ser divulgada ainda hoje, ajudou a alimentar a cautela do investidor, principalmente à tarde, quando o Ibovespa chegou a cair 2%.

A queda foi generalizada na bolsa e, entre as 65 ações da carteira do Ibovespa, somente Ultrapar ON fechou em alta (+0,54%). Entre as blue chips, as perdas mais expressivas ficaram com as dos ramos financeiro, de energia e siderurgia. A valorização dos preços do petróleo no mercado internacional sustentou as ações da Petrobras em alta durante boa parte do dia, mas os papéis acabaram por perder fôlego à tarde.

Nos Estados Unidos, as quedas das bolsas foram sustentadas pela retomada dos temores em relação à tensão comercial com a China, no dia em que começaram a vigorar uma nova leva de sobretaxas à importação entre os dois países. Por aqui, os investidores repercutiram pesquisas e sondagens divulgadas desde o final da semana passada. Ao contrário do que ocorria dias atrás, perderam fôlego as apostas de que o candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, teria potencial para vencer a eleição já no primeiro turno. Isso porque sondagens de instituições financeiras teriam detectado estabilização dele, enquanto o candidato do PT, Fernando Haddad, em contrapartida, continuaria em crescimento.

Para Vitor Suzaki, analista da Lerosa Investimentos, os ganhos da semana passada abriram espaço para uma realização de lucros, baseada no cenário externo e na indefinição do ambiente eleitoral interno. "Se antes o mercado vislumbrava uma vitória de Bolsonaro no primeiro turno, hoje os investidores preferiram realizar lucros e se antecipar à possibilidade de a pesquisa Ibope confirmar a estagnação de Bolsonaro ou o aumento de seu porcentual de rejeição", disse.

Mesmo com resultado de hoje, o Ibovespa ainda contabiliza alta de 1,70% em setembro. Na análise por ações, foram destaque os papéis de Banco do Brasil ON (-2,78%), Itaú Unibanco PN (-2,49%) e Vale ON (-1,33%). Petrobras ON e PN se descolaram do petróleo e caíram 0,52% e 0,70%. A alta do dólar voltou a penalizar ações de empresas endividadas em moeda estrangeira, como Gol PN (-6,40%), e papéis do setor de varejo, como B2W ON (-4,50%).