Ex-noivos, Chay Suede e Laura Neiva voltam a se seguir no Instagram

24/09/2018 | 17:11



Laura Neiva, que completou 25 anos de idade na última sexta-feira, teve outros motivos para comemorar além de seu aniversário. Parece que a atriz está fazendo as pazes com o ex-noivo, Chay Suede.

No mesmo final de semana em que ela assoprou as velinhas, Laura e Chay voltaram a se seguir no Instagram.

O casal, que estava com o casamento marcado para o dia 15 de dezembro, terminou o relacionamento de quatro anos em julho de 2018.

Laura começou as comemorações na quinta-feira, dia 20, e só parou no domingo, dia 23. A atriz se divertiu com alguns amigos na Lapa, região boêmia do Rio de Janeiro. Ao final das celebrações, ela postou uma foto deitada e legendou:

Comecei a comemorar meu aniversário na quinta e acabei hoje. Essa define bem meu estado de espírito depois de tanto amor dos meus amigos. Exausta, plena, feliz e pronta para o próximo ano.