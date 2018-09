Bruna Marquezine desembarca em Paris, mas não fica na casa de Neymar

24/09/2018 | 17:11



Após desfilar para a marca Dolce & Gabanna, em Milão, na Itália, no último domingo, dia 23, Bruna Marquezine desembarcou em Paris, na França, onde Neymar, seu atual namorado, está morando. Porém, a atriz não está hospedada na casa do jogador.

Bruna, que está acompanhando os desfiles da semana de moda na Europa, optou por ficar em um hotel durante o período. Nas redes sociais, ela explicou o motivo da escolha que fez:

- Eu cheguei em Paris hoje [vindo] de Milão, de manhã, para assistir um desfile de um estilista que eu amo muito. Até para ficar perto do desfile, como eu ia ter muito pouco tempo, eu peguei um hotel no meio do caminho, só por uma tarde.

Bruna Marquezine, que está hospedada no luxuoso Grand Hotel du Palais Royal, assistiu ao desfile do estilista Jacquemus, na tarde de segunda-feira, dia 24.