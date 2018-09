Motocicleta roubada em São Bernardo é recuperada

do Diário OnLine



Neste domingo, policiais do 6 BPMM prenderam indivíduo com motocicleta roubada em São Bernardo. Durante patrulhamento de rotina feita na Avenida Senador Vergueiro uma motocicleta Honda/CG 160, de cor preta, ocupada por um indivíduo, passou por equipe da Polícia Militar sentido Avenida Rudge Ramos, seguida por uma motocicleta Ducati/Diavel Carbon, também ocupada por um indivíduo, os quais ao avistarem a viatura demonstraram nervosismo.

Na tentativa de realizar a abordagem, fugiram, mas o indivíduo com a Ducati foi detido. Com ele, foi encontrado um celular. Quando questionado sobre o motivo da fuga, informou que tinha roubado a motocicleta na Avenida Senador Vergueiro junto com um parceiro, porém não revelou a identidade. As vítimas foram localizadas e compareceram ao 1º DP, onde reconheceram o autor do roubo da motocicleta, avaliada em R$ 60 mil, e do telefone celular. Autoridade policial de plantão ratificou a voz de prisão e ele foi autuado pelo crime de roubo qualificado.