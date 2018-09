Nanda Costa completa 32 anos e ganha declaração da namorada Lan Lanh

24/09/2018 | 16:11



No aniversário de 32 anos de idade, Nanda Costa ganhou um presente mais que especial: uma homenagem apaixonada de sua namorada.

Lan Lanh postou uma foto em seu Instagram e na legenda escreveu: Fê, você é o amor da minha vida, é com você que quero acordar todas as manhãs, dormir todas as noites, viajar todas as férias, correr todas as praias, fazer todas as músicas, ver todos os filmes, desfrutar de todas as delícias e te amar cada vez mais. Tenho fé que sim, e que será todo dia, para sempre! Feliz aniversário.

Nanda respondeu: Quero tudo isso e muito mais com você. Hoje, todo dia e para sempre.