Rafaella Santos, irmã de Neymar, brinca que tem que pedir para namorar: Tem que pedir permissão pra tudo

24/09/2018 | 16:11



Convidada para participar de um vídeo no canal de Matheus Mazzafera, Rafaella Santos, irmã do jogador Neymar Jr, participou do quadro Eu Nunca e fez algumas revelações, como já ter mentido sobre ter ficado, ou não, com alguém.

No quadro, ela admitiu já ter feito sexo na piscina mas que nunca transou com alguém logo depois do primeiro encontro. Porém, Rafa não descartou a possibilidade de um dia isso acontecer:

- Gosto de conversar, daquele lance que a pessoa tem que conquistar e sou um pouquinho difícil. Não julgo, se acontecer um dia, rolou.

A irmã de Neymar contou como lida com os gastos pessoais, e disse que ela tem que pedir a permissão dos pais para tudo:

- Tenho que pedir permissão para os papais, né? Às vezes tenho uma bolsa que quero muito mas é muito cara, aí vou nele. Eles olham, né? Minha mãe olha sempre o meu cartão. Não tem como mentir, eles me conhecem. Tem que pedir permissão pra tudo, acho que até pra namorar hoje eu tenho que pedir permissão.

Com 22 anos de idade, Rafaella revelou já ter feito algumas cirurgias plásticas. Mas que nunca fez nada do nariz porque seu pai não permite:

- Tenho peitos [de silicone]. Nariz eu tenho vontade, mas meu pai não deixa, fala que vai mudar meu rosto. Botox eu faço.