Visitante é flagrada com entorpecentes na genitália no CDP de Diadema

do Diário OnLine



24/09/2018 | 15:54



A SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) informa que, no domingo (23), no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Diadema, unidade administrada pela Coremetro (Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo), os agentes de segurança apreenderam entorpecentes característicos à maconha e à cocaína com visitante da unidade.

A mulher foi surpreendida ao passar pela revista no scanner corporal e a imagem mostrar anormalidade na região pélvica de seu corpo. Foi visto pelas imagens que um invólucro estava escondido em sua genitália. Ao ser indagada e em local apropriado, a mulher retirou o pacote de seu corpo e o entregou aos agentes de plantão, que observaram a presença de substâncias características à maconha e à cocaína.

A visitante foi encaminhada ao 1° Distrito Policial de Diadema para a elaboração de boletim de ocorrência e demais procedimentos de praxe.