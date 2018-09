Pastilhas de porcelana modernizam piscina e valorizam condomínio

Do Diário OnLine



24/09/2018



Edifícios e condomínios buscam constantemente maneiras de valorizar suas áreas de lazer, seja para o bem-estar dos moradores ou na tentativa de valorizar o imóvel. Uma das formas mais eficazes de incrementar esses espaços é investindo nas piscinas. Nesse cenário, se destaca a Super NGK, marca referência em revestimento para esse tipo de ambiente.

Pastilhas de porcelana são boas opções de revestimentos para piscinas, decks molhados e cascatas por serem materiais com grau de absorção entre 0% e 0,5%. Essa característica garante que a pastilha não sofra variações de tonalidade de cor como manchas, desplacamentos e fissuras superficiais devido a umidade.



Segundo Josi Mizobata, arquiteta da Super NGK, a marca possui em sua gama de produtos mais de 200 cores de pastilhas que podem ser aplicadas nesses espaços. “Possuímos um portfólio completo de soluções para piscinas. Além das pastilhas convencionais, a Super NGK conta com pastilhas antiderrapantes, ideais para piscinas infantis e decks molhados, e cantoneiras que permitem aos projetos se adequarem às normas técnicas e de segurança exigidas pela ABNT”, diz.



De acordo com a arquiteta Vera Assumpção, responsável por projeto realizado em condomínio no bairro Morumbi, na Capital, as pastilhas Super NGK foram escolhidas pela qualidade, além da variedade de cores que a marca proporciona. “Já havíamos utilizado as pastilhas Super NGK em outras obras e ficamos bastante satisfeitas com o resultado. Escolhemos a marca novamente, principalmente, pela qualidade e variedade de tons de azul.”



Para renovar a piscina, que anteriormente tinha apenas uma cor e nenhum design, a profissional apostou em uma nova configuração, mais atual, que utiliza dos tons de azul contrastantes para compor um visual atrativo. As peças também foram instaladas de modo que representasse uma onda em um desenho personalizado, que pode ser observado pelos moradores das janelas dos apartamentos. “Tudo foi pensado para valorizar a estética, por isso, trocamos os materiais de revestimentos que eram bem antigos por outro mais atual e bonito”, comenta Vera.