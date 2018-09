Bolsonaro tem boa recuperação clínica, diz boletim médico

24/09/2018 | 15:02



O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, apresenta boa evolução clínica, conforme boletim divulgado nesta segunda-feira, 24, pelo Hospital Albert Einstein. O presidenciável está internado no Einstein desde o dia 7.

De acordo com os médicos Antônio Luiz Macedo, Leandro Echenique e Miguel Cendoroglo, Bolsonaro permanece sem dor, febre e outros sinais de infecção. "Mantém progressão dos movimentos intestinais com boa aceitação à dieta leve iniciada ontem. Estão sendo mantidas as medidas de prevenção de trombose venosa e realizados exercícios respiratórios, de fortalecimento muscular e períodos de caminhada", acrescenta o documento.

Bolsonaro foi esfaqueado no dia 6, em Juiz de Fora (MG), durante evento de campanha.