Isadora Canto realiza o show 'Vida de Criança' em São Caetano

Do Diário do Grande ABC



24/09/2018 | 14:54



O universo infantil e da maternidade servem de inspiração para que a artista Isadora Canto viaje o Brasil com o espetáculo musical Vida de Criança. Seu próximo compromisso está agendado para sábado (29), quando sobe ao palco do Sesc São Caetano (Rua Piauí, 554. Tel.: 4223-8800), às 16h. A entrada é gratuita, com os ingressos podendo ser retirados na central de atendimento da unidade uma hora antes da apresentação.

A cantora carioca tem explorado esse projeto desde 2016, quando lançou o CD de mesmo nome. As canções usam muita criatividade para explorar temas como o medo do escuro, o momento do desfralde e a emoção do primeiro encontro com a chuva, além de fazer referências a questão da conexão entre mães e filhos.

''Pitanga'', ''Banho Bom'', ''Vovô e Vovó'', ''Bom dia'' e ''Para-parabéns'' fazem parte do repertório, além das recentes ''Super Irmão'' e ''Vamos brincar'', acrescentadas nesta temporada. Algumas canções presentes no recente disco ''Vida de Bebê'', lançado em fevereiro, também devem aparecer ao longo do show.