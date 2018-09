Sala de cinema recebe 'aulão' de reforço para o Enem 2018

Do Diário do Grande ABC



24/09/2018 | 14:45



O Shopping Praça da Moça (Rua Manoel da Nóbrega, 712. Tel.: 4057-8900), em Diadema, em parceria com a Faculdade Diadema, disponibiliza no fim de semana aula preparatória especial para os desafios a serem enfrentados no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano. A ação ocorre no domingo, das 9h às 12h, nas instalações de uma das salas de cinema existentes no local.

Durante as três horas de atividades, os participantes terão reforço na retomada de questões referentes a diferentes temas, casos de gramática, matemática e o desenvolvimento da redação.

Estão abertas 390 vagas gratuitas para o evento. As inscrições são individuais e ocorrem por meio da internet, sendo disponíveis até a lotação da sala.

Já com registro encerrado para participação, o Enem 2018 ocorre entre os dias 4 e 11 de novembro.