Porto do Açu assina acordo com Porto de Houston em meio a conflito

24/09/2018 | 14:27



O ex-gerente executivo da Petrobras Carlos Tadeu Fraga, novo CEO da Porto do Açu Operações, assina nesta segunda-feira, 24, na Rio, Oil & Gas 2018 um acordo de cooperação com o Porto de Houston, dos Estados Unidos, que poderá fazer do Porto do Açu, na Barra de São João, Rio de Janeiro, parceiro do porto número um em importações e em tonelagem de exportação dos EUA, em pleno momento de conflito entre o presidente Donald Trump e a China.

Há um mês e meio no cargo, Fraga informou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que será responsável por todos os projetos voltados para a viabilização do complexo, como a ferrovia e outros empreendimentos que aos poucos começam a se agregar ao projeto iniciado pelo empresário Eike Batista e hoje administrado pela Prumo Logística.

O Complexo do Açu está em operação desde 2014 e movimenta, além do petróleo, que já está na sua "quinquagésima operação", segundo Fraga, produtos como minério de ferro, carvão, coque, bauxita, cargas em geral etc. O Porto de Houston movimenta 52% de toda a carga entre os portos da Costa do Golfo.

Entre outras, já estão operando no Porto do Açu a BP Prumo, TechnipFMC, Wartila, Anglo American e Dome.