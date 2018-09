Gisele Bündchen e a mãe estrelam capa de revista

24/09/2018 | 14:21



Gisele Bündchen é a protagonista da edição de Outubro da Vogue Brasil, revista que tem o tema Raízes, sugerido pela própria top. Os cliques foram feitos por Zee Nunes no Rio Grande do Sul, estado natal da übermodel.

A modelo aparece em contato com a natureza, meditando e ficando com a família. Sua mãe, Vânia Bündchen, aparece em uma das quatro capas da edição. "Como é bom estar contigo mãezinha. Resgatar um pouco da minha essência, das minhas origens, da minha conexão com a natureza", escreve a modelo.

"O que eu amo sobre fotografias é quando eu consigo capturar a verdade, e esta foto captura o momento afetuoso de Gisele abraçando sua linda mãe Vânia", descreve Nunes.

Gisele também conta nas páginas da revista sobre seus dois novos projetos: a ampliação do Água Limpa, voltado a conservação hídrica do Rio Grande do Sul, que agora será aplicado ao rio Jacuí. A Vogue Brasil de outubro chega às bancas no dia 28 de setembro.