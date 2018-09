Selena Gomez, pessoa mais seguida do Instagram, anuncia pausa das redes sociais

24/09/2018 | 14:16



Selena Gomez, a pessoa mais seguida do Instagram, anunciou que irá dar mais uma pausa nas redes sociais - mesmo ganhando milhões de reais por postagem!

Em uma postagem em que aparece sorrindo, ela explicou:

Update: estou dando uma pausa nas redes sociais. De novo. Por mais que eu seja grata pela voz que as redes nos dão, sou igualmente grata por poder me afastar e viver minha vida, presente no momento que me foi dado. Bondade e encorajamento por um tempo! Lembrem-se: comentários negativos podem machucar os sentimentos de qualquer um. Obviamente.

Recentemente, ela estava recebendo uma enxurrada de comentários perguntando - e até afirmando - que ela teria colocado silicone, após cliques em que ela aparenta estar com mais curvas.

Selena deletou os cliques, e logo depois anunciou a pausa.