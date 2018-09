Hilary Duff confronta fotógrafo que estava perseguindo ela: - Já te pedi para me deixar em paz

24/09/2018 | 14:11



Hilary Duff usou seu Instagram para dividir com seus fãs uma história nada agradável. A cantora, que está grávida de seu segundo filho, postou um vídeo em que aparece confrontando um fotógrafo que estava na frente da casa de sua irmã e, segundo ela, a está perseguindo por meses.

No vídeo, ela faz um pedido ao homem:

- Eu estou grávida de nove meses e estou gripada e eu já te pedi para me deixar em paz, você pode por favor parar de tirar fotos minhas?

Ele ainda rebate:

- Você não pediu para eu parar. (...) Eu não tirei nenhuma foto. (...) Eu perdi minha manhã inteira para fazer fotos.

Hilary, por fim, ainda pede, educadamente:

- É o final de semana, senhor. Por favor, me deixe em paz.

Na legenda do vídeo, ela explicou aos seus seguidores:

Esse cara esteve no jogo de futebol do meu filho de manhã e então me seguiu até a casa da minha irmã e estava basicamente estacionado na garagem dela para tirar fotos. Me seguiu para tirar fotos. Eu pedi educadamente para que ele me deixasse em paz e ele continuou a me seguir e me perseguir por, tipo, horas. Isso não é legal. Eu estou grávida de nove meses. Quando as pessoas dizem que é isso o que acontece quando se é uma celebridade, isso honestamente me deixa enjoada. Isso é todo dia, todos os meses e é simplesmente nada legal. Se uma pessoa que não é celebridade (desculpa por usar essa expressão) estivesse lidando com isso, a lei seria considerada.