Em nova capa de revista, Gisele Bündchen posa abraçada com a mãe, Vânia, e fala de suas raízes

24/09/2018 | 13:11



Gisele Bündchen mais uma vez é capa da revista Vogue, mas desta vez, a modelo brasileira inovou e decidiu se envolver em cada detalhe do ensaio, sugerindo que a edição de outubro da publicação tivesse como tema a palavra raízes e reunisse mulheres com raízes profundas, a começar por ela! Em quatro capas diferentes, Gisele aparece em sua essência e revelando suas origens. A mais tocante delas, claro, é a que aparece abraçada à mãe, Vânia. O registro feito em preto e branco emociona pelo fato de mãe e filha aparecerem juntinhas e de olhos fechados, deixando em evidência a sintonia da relação entre elas.

A revista revela que o projeto especial, que marca a história da revista, aconteceu em maio deste ano, quando conseguiram trazer a modelo, o marido, Tom Brady, e os filhos, Vivian e Benjamin para o Brasil. O ensaio fotográfico foi todo clicado no Rio Grande do Sul, terra natal da modelo, que apareceu fazendo o que mais gosta - ficar em meio à natureza, meditando, andando a cavalo ou tomando chimarrão.

A natureza faz parte de nós e quando estamos mais conectados com ela, estamos mais conectados com nós mesmos., escreveu a modelo ao divulgar um dos registros, em que aparece só de top e hotpants da estilista Fabiana Milazzo e contemplando a natureza. As fotos foram clicadas por Zee Nunes.

Para a revista, Gisele ainda fala sobre seus novos projetos. Em 2019, ela irá ampliar o Água Limpa, projeto criado por ela e sua família em prol da conservação das águas no Rio Grande do Sul. Na segunda etapa do projeto, a metodologia, que já deu certo no Lajeado Pratos, na Horizontina onde Gisele cresceu, será aplicada no rio Jacuí. A modelo irá bancar o plantio de mudas de árvores nativas nos quatro primeiros municípios envolvidos na iniciativa ? e a verba virá de seu segundo projeto, um livro sobre seus aprendizados que será lançado ainda neste mês. No clique, Gisele aparece toda vestida como apicultora, deixando claro sua preocupação com as abelhas, que sofrem no Rio Grande do Sul por causa do uso intenso de agrotóxicos.

No clique, Gisele aparece com vestido florido da Gucci e botas Alexandre Birman. Pedro Sales, diretor de moda interino da revista e personal sylist de Sabrina Sato, foi responsável pela escolha dos looks e Henrique Martins assinou a beleza.