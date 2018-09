Juliana Alves comemora batizado e aniversário da filha no mesmo dia

24/09/2018 | 13:11



O último final de semana de Juliana Alves foi bem agitado! No sábado, dia 22, a atriz compareceu ao casamento dos empresários Mariana Saint Martin e Lucas Lameirão, no hotel Grand Hyatt, no Rio de Janeiro. Já no domingo, dia 23, ela comemorou ao lado de amigos e familiares o batizado e aniversário da filha, Yolanda, fruto de seu relacionamento com o diretor Ernani Nunes. Os dois acontecimentos foram bem marcantes!

Primeiro, Juliana Alves marcou presença ao ir no casório com um lindo vestido azul decotado da estilista Valéria Costa - que também fez o vestido da noiva e das madrinhas. Segundo ela, a escolha do look foi justamente por conta da praticidade e conforto, pois agora está se adequando a um novo momento como mãe. Inclusive, falando sobre ser mãe, a atriz aproveitou a noite para contar alguns detalhes sobre seus planos para o domingo, dia 23:

- É a maratona Yolanda. A família do Ernani veio da Bahia para o aniversário dela. Então, a gente resolveu fazer o batizado no mesmo dia, mas na parte da manhã. À tarde será a festa dela e muitos amigos irão participar, junto com toda a família.

E continua, explicando um pouco mais sobre o batizado da filha:

- Será uma cerimônia ecumênica. Na nossa família temos pessoas católicas, espíritas e evangélicas. Então, estou reunindo a fé de cada um para batizar, abençoar a minha filha.

E como Juliana havia falado, o batizado e aniversário rolaram mesmo no domingo, dia 23! Pela manhã, familiares se reuniram na casa da mãe da atriz, Maria de Fátima, para o batizado que, de acordo com ela, foi planejado para simbolizar, através de alguns gestos, o desejo de felicidade, paz, amor e saúde para Yolanda! E de tarde, não só os familiares marcaram presença, mas também muitos amigos da atriz compareceram para comemorar o aniversário da menina que teve como tema o filme Moana da Disney!

Amigos da família compareceram e a celebração contou com a presença das atrizes Débora Nascimento, Maíra Charken e Sheron Menezzes. Todas com seus filhos e filhas!