Mulher é atingida por bala perdida dentro de casa em Botafogo, na zona sul do Rio

24/09/2018 | 12:44



Uma moradora de prédio localizado no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio, foi atingida por uma bala perdida dentro do apartamento, na noite de domingo, 23, durante um tiroteio no Morro Dona Marta. A mulher, que não teve o nome divulgado, foi atendida no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, também na zona sul da capital e liberada em seguida. O tiro a atingiu de raspão.

O tiroteio começou por volta das 20h de domingo. De acordo com a Polícia Militar (PM), homens da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Santa Marta estavam em patrulha na região quando foram "atacados a tiros por criminosos".

Houve confronto, segundo a assessoria da PM, mas os criminosos conseguiram fugir. O prédio onde a mulher mora fica a cerca de um quilômetro da comunidade. A mulher estaria no banheiro quando foi atingida. A Polícia Civil investiga o caso e informou que o local está sendo periciado.