Pliskova passa Osaka e assume 7º lugar após vencer japonesa na final em Tóquio

24/09/2018 | 12:29



A decisão do Torneio de Tóquio, principal competição do circuito mundial disputada na última semana, determinou uma mudança no ranking da WTA. Ao faturar o título do evento japonês, a checa Karolina Pliskova ficou com a taça e assumiu a sétima posição no ranking da WTA, tendo ultrapassado Naomi Osaka, que foi vice-campeã do torneio.

Na atualização desta segunda-feira da lista, Pliskova chegou aos 4.475 pontos, tendo deixado para trás Osaka, que está com 85 a menos, agora na oitava posição, depois de ser batida na decisão pela tenista da República Checa por duplo 6/4.

A romena Simona Halep continua na liderança do ranking, com 8.061 pontos, e agora com uma vantagem maior para a dinamarquesa Caroline Wozniacki, que havia sido campeã em Tóquio no ano passado e nesta temporada caiu na segunda rodada, passando a somar 5.506. E agora a alemã Angelique Kerber ameaça a vice-líder, pois é a terceira colocada, com 5.295 pontos.

A francesa Caroline Garcia, que caiu nas quartas de final em Tóquio, é a quarta colocada, com 4.725 pontos, com a checa Petra Kvitova na quinta posição e a ucraniana Elina Svitolina em sexto lugar.

Atrás de Pliskova e Osaka estão a norte-americana Sloane Stephens, em nono lugar e eliminada na primeira rodada em Tóquio, e a alemã Julia Görges completando o Top 10, na décima posição no ranking da WTA. Ela ultrapassou a letã Jelena Ostapenko, que no ano passado havia sido campeã no Torneio de Seul, e perdeu duas posições na lista, passando a figurar em 12º lugar, pois dessa vez perdeu na segunda rodada.

A outra tenista que ultrapassou Ostapenko foi a holandesa Kiki Bertens, que levou o título em Seul na semana passada e se tornou a número 11 do mundo. Já a chinesa Qiang Wang, que faturou o Torneio de Guangzou, ascendeu sete postos e assumiu o 34º lugar.

Já a brasileira Beatriz Haddad Maia descartou os pontos relativos ao vice-campeonato do Torneio de Seul do ano passado, e despencou no ranking. A brasileira perdeu 61 posições e se tornou a número 187 do mundo.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1.º - Simona Halep (ROM), 8.061 pontos

2.º - Caroline Wozniacki (DIN), 5.506

3.º - Angelique Kerber (ALE), 5.295

4.º - Caroline Garcia (FRA), 4.725

5.º - Petra Kvitova (RCH), 4.585

6.º - Elina Svitolina (UCR), 4.555

7.º - Karolina Pliskova (RCH), 4.475

8.º - Naomi Osaka (JAP), 4.390

9.º - Sloane Stephens (EUA), 3.912

10.º - Julia Görges (ALE), 3.730

11.º - Kiki Bertens (HOL), 3.630

12.º - Jelena Ostapenko (LET), 3.537

13.º - Daria Kasatkina (RUS), 3.355

14.º - Garbiñe Muguruza (ESP), 3.200

15.º - Elise Mertens (BEL), 3.170

16.º - Serena Williams (EUA), 2.976

17.º - Ashleigh Barty (AUS), 2.850

18.º - Madison Keys (EUA), 2.692

19.º - Anastasija Sevastova (LET), 2.600

20.º - Aryna Sabalenka (BIE), 2.320

187.º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 305