'Mulher Maravilha' fará aparição em 'Os Simpsons' na 30ª temporada

24/09/2018 | 11:02



A atriz israelense Gal Gadot, estrela de "Mulher Maravilha", aparecerá como convidada na estreia da 30ª temporada de "Os Simpsons", que deve ir ao ar no dia 30 de setembro.

A Fox lançou um clipe do episódio, intitulado "Bart's Not Dead", em que mostra Gal Gadot como ela mesma, chegando na cidade de Springfield. No capítulo, Homer e seu vizinho Ned Flanders fazem audições com atores para um filme sobre a vida da família Simpsons.

Flanders quase imediatamente diz a Gadot que ela conseguiu o papel, mas Homer fica hesitante: "Eu sei que você foi ótima em Velozes e Furiosos, mas o que mais você tem feito?". Gal Gadot devolve: "Uh, você viu Mulher Maravilha?". Homer continua sem se impressionar. "Sempre que vejo o logo da DC, imediatamente adormeço", afirma.

A atriz comemorou a participação na série, na página oficial dela no Twitter. "Eu cresci assistindo 'Os Simpsons' e agora estarei em um episódio! Fique ligado", escreveu.

Gal Gadot se junta a uma lista grande de artistas que já visitaram Springfield, incluindo Ricky Gervais, Seth Rogen e Anne Hathaway. Em 1991, Michael Jackson participou do episódio "Stark Raving Dad", sob pseudônimo John Jay Smith. A voz do rei do pop deu vida ao personagem Leon Kompowsky, colega de Homer em um hospital psiquiátrico, que acreditava ser o próprio Michael Jackson.

Por questões contratuais, só em 2003, Matt Groening, o criador da série, confirmou que se tratava da voz de Michael, quando o episódio foi lançado em DVD.