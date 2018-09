Após punição, Gabi Prado e Vida discutem em A Fazenda

24/09/2018 | 10:11



O clima está cada vez mais tenso em A Fazenda, apesar do pouco tempo de confinamento dos peões. E a prova disso é que depois de levar duas punições, Gabi Prado acabou se desentendendo com Vida.

A ex-integrante do De Férias com o Ex levou uma nova chamada depois de trocar a roupa íntima dentro do banheiro, o que era proibido. Com isso, toda a sede ficou sem água quente por seis horas.

Ao ser avisado da punição, Gabi acabou rindo da reação de Chulapa, que estava no banho na hora que a água foi cortada. Vida, por sua vez, não gostou da atitude da moça, e Gabi retrucou.

- Eu quero ver quando neguinho tomar punição, eu vou ficar o dia todinho na cabeça.

A atriz, no entanto, respondeu:

- Ninguém ficou o dia todinho na sua cabeça, gata.

E não é só isso. Antes de dormir, os peões da baia estavam discutindo as possibilidades dos votos do Fazendeiro Sandro Pedroso e chegaram a duas conclusões: Gabi e Luane estão na mira do rapaz.

Leo, então, disse que não vai muito com a cara de uma delas:

- Estou achando a Luane chata demais.

Já na sede, o problema rolou entre Evandro e Fernanda. O peão não gostou das críticas da modelo sobre sua forma física e falou mal da boca e da celulite de Fernanda. Eita!