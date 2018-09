Sorridente, Demi Lovato é clicada pela primeira vez desde a overdose

24/09/2018 | 10:11



Boas notícias para os fãs de Demi Lovato que esperavam por notícias da cantora! O site TMZ divulgou imagens em que a estrela aparece sorridente, em cliques feitos na manhã do último domingo, dia 23. Essa é a primeira vez que ela aparece em público desde a overdose que sofreu, no último mês de julho.

De acordo com o site, Demi parecia relaxada e feliz, enquanto fazia uma caminhada matinal. Ela aparece sorridente, segurando um café nas mãos enquanto conversava com uma mulher que passeava com seu cachorro. Os cliques foram feitos próximo à clínica de reabilitação onde a cantora está se tratando.

Ela teria sido transferida de uma segunda clínica durante esse período e estaria instalada há mais de um mês em um novo local, onde tem recebido visitas frequentes do ex-namorado Wilmer Valderrama, que passa os dias de visita ao lado dela. Porém, para o TMZ, uma fonte informou que os dois são apenas bons amigos.