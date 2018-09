Bolsonaro diz no Twitter que tem nomes qualificados para compor o seu time

24/09/2018 | 09:58



O presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, fez na manhã desta segunda-feira, 24, uma postagem no Twitter dizendo que antes de qualquer resultado nas urnas, tem encontrado nomes qualificados para compor o seu time. "Na prática, é a garantia de uma equipe comprometida com interesses da nação e não com indicações de lideranças de partidos políticos, o que tem mantido o Brasil na lama nos últimos governos", diz o capitão da reserva.

Bolsonaro prepara um "Manifesto à Nação", informa reportagem do jornal O Estado de S. Paulo desta segunda-feira, no qual pretende se comprometer com os valores democráticos. Nesse documento, que está sendo finalizado, o presidenciável planeja fazer a defesa do ajuste fiscal e refutar as acusações de que é preconceituoso. O documento poderá ser divulgado em forma de texto ou vídeo, nas redes sociais, onde a sua campanha tem grande penetração.

Em contrapartida, um grupo de intelectuais, juristas, artistas, esportistas, ativistas e empresários subscreveu um manifesto contra a candidatura do capitão da reserva. O documento, intitulado "Pela democracia, pelo Brasil", não indica apoio a nenhuma candidatura presidencial, mas afirma ser necessário um movimento democrático contra o projeto do candidato do PSL.