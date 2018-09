Constituição: 30 anos e a renovação

Do Diário do Grande ABC



Dia 5 de outubro, a Constituição da República Federativa do Brasil completa 30 anos. Na história constitucional é breve espaço de tempo, mas para a história brasileira trata-se do sétimo texto constitucional (sem considerar a profunda reforma da emenda de 1969) e a segunda mais longeva do período republicado, ficando atrás, apenas, da primeira, de 1891. Portanto, longo tempo constitucional, nas condições brasileiras. Nessas três décadas, o texto de 1988 passou por vários testes: sete eleições para presidente, com dois processos de impeachment; diversas controvérsias sociais resolvidas de maneira institucional pelo Supremo Tribunal Federal; e muitos, mas muitos mesmo, pontos de conflito tributário.

Assim, como em outras matérias, a Constituição Federal de 1988 é bastante abrangente e complexa na disciplina tributária, além de se aplicar a ela também dispositivos de outras naturezas, como, por exemplo, os direitos e as garantias fundamentais. Em razão disso, quase toda discussão tributária pode invocar respaldo e fundamento constitucionais.

Com 30 anos no Século 21, o texto constitucional tem o desafio de disciplinar as ‘modernidades’, especialmente as novidades proporcionadas pelo avanço da tecnologia. Dentre esses desafios, encontra-se a tributação da economia digital, radicalmente disruptiva.

Nesse sentido, a internet tem influenciado na geração de riqueza de diversas formas, das quais se destacam: velocidade – as transformações têm sido muito rápidas; abrangência – as atividades econômicas não se limitam mais a uma pessoa ou a um país, crescendo o fluxo internacional; e fluidez – o comércio digital busca caminhos fáceis e ágeis, como a utilização econômica da informação e como a possibilidade, até certa medida, do anonimato.

Diante disso, a questão mundial é: como submeter essa nova ‘riqueza digital’ à tributação?

No Brasil, particularmente, o enfrentamento dessa questão é agravado pela complexidade do sistema constitucional tributário. Talvez, da mesma forma que acontece em algumas atividades e profissões, em que uma pessoa de 30 anos já seja considerada ‘velha’, ‘ultrapassada’, o texto da Constituição de 1988 esteja senil, ao menos em matéria tributária.

Se for assim, precisa de renovação e que seja influenciado pelas discussões internacionais, como, por exemplo, o Plano Beps (Base Erosion and Profit Shifting), da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico).

Edison Carlos Fernandes é especialista em Direito Tributário e professor.

Palavra do leitor

App da Saúde

Quando será que alguém vai inventar um aplicativo no qual se possa utilizar hospitais e clínicas como se fosse plano de saúde, nos mesmos moldes dos aplicativos de transporte individual, bem mais baratos que os tradicionais táxis, dos quais éramos reféns? Os de transporte surgiram e rapidamente relegaram os táxis ao esquecimento, pois eram transportes caros, com motoristas arrogantes, com uma tal de ‘bandeira dois’ que ninguém entendia a não ser os taxistas. É hora de dar basta a todos os planos de saúde, que são caros – sem exceção –, se acham donos da verdade absoluta, cobram o que querem, oferecem quase nada em troca e ainda são acobertados pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Cabeças pensantes, por favor, funcionem.

Silmara Gomes

Ribeirão Pires

À deriva

Não sei vocês, leitores, mas eu não assisto mais horário político para saber em quem votar. Horário no qual só existem agressões verbais e xingamentos. É o sujo falando do mal lavado. Por que não usam o pouco tempo que têm para mostrar a que vieram?Estamos cansados dessas mesmices em todas as eleições. Chega! Já cansou! Já deu o que tinha que dar. Às vezes duvido que tenham planos de governo, pois não nos apresentam nada. Nessas eleições, rogo a Deus para que olhe por nós, porque estamos à deriva.

Thelma Ribeiro

Santo André

Maquiagem

Quem assiste à propaganda política de certo ex-governador acha que São Paulo é o paraíso, que somos uma Paris – a capital da França –, que tudo por aqui funciona perfeitamente. O cara acabou com São Paulo! Detonou a Saúde, esfacelou a Educação, desmereceu os professores, sucateou a Segurança. Ainda disse que não haveria pedágio no Rodoanel, mas implantou várias praças. Nunca trouxe o Metrô ao Grande ABC e sempre nos enrolou. Prometeu a descentralização da farmácia de alto custo, mas não cumpriu. Ainda bem que nas pesquisas ele vai de mal a pior. Nos livramos dele. Agora falta pulverizar um tal candidato à Presidência que prega o ódio, a homofobia, a xenofobia, o preconceito e outros males.

Dinilson Pablo Torres

Rio Grande da Serra

Despreparados

A hora está chegando e fica cada vez mais evidente a falta de preparo de partidos e candidatos para assumirem postos de comando no País, ou seja, Presidência da República e governadores de Estado. O PT já disse que faria o ‘diabo’ para vencer eleição, como vem fazendo, e agora o postulante vai se aconselhar com seu guru em presídio. O PSDB vem se arrastando desde o Mensalão mineiro, passando pela compra da reeleição para Presidência da República. No PMDB já vimos deputado correndo com mala cheia de dinheiro e apartamento abarrotado com grana viva, sem contar ainda que o Psol representa os invasores de propriedades alheias. Temos também um que foi esfaqueado (PSL), porém o agressor tem bons advogados, que estão sendo ameaçados de morte, sabe-se lá a mando de quem. Assim caminhamos rumo às eleições. Vale lembrar também que temos pleito muito importante para deputados e senadores, que têm como principal função fiscalizar o Executivo, propor leis e tomar medidas para reerguer a Nação. Reflita bastante antes de dar seu voto tanto para os cargos executivos quanto para os legislativos.

Mauri Fontes

Santo André

Ausências

A reportagem neste Diário ‘Quase metade dos pacientes não vai a consultas e exames’ chama atenção (Setecidades, dia 21). A primeira observação que faço é que o tal centro de regulação é fator complicador. Em São Bernardo, por exemplo, a coisa é muito morosa! Além da dificuldade do paciente no tocante à ausência ao trabalho, falta momentânea de insumos e ocorrência de imprevistos que impossibilitam a ida do usuário ao ambulatório – ou seja, dificuldade da liberação do trabalho e também de locomoção (consultas fora do município) – tornam-se problemas. Distância da data do agendamento (este um dos maiores problemas, agendamento para quatro, cinco, seis meses de espera) e da consulta, esquecimento do usuário, melhora do sintoma e falta de aviso para lembrar o usuário de sua consulta são outros complicadores. Gravidade da doença, óbitos, não disponibilidade de profissionais e equipamentos, insatisfação do atendimento anterior, demora e abandono do local de atendimento são mais alguns. E por aí vai.

Luizinho Fernandes

São Bernardo

Nosso voto

A proximidade da eleição nos faz ansiar por renovação do combalido e vilipendiado congresso (minúscula mesmo!) para o bem da Nação e, consequentemente, das futuras gerações. Circula pela internet texto que coloca os problemas do Brasil – crise econômica, desemprego, violência, Saúde, Educação, corrupção. Mas o que está sendo discutido e/ou apresentado por todos os candidatos ao Executivo e ao Legislativo é ideologia de gênero, machismo, racismo, feminismo, enfim assuntos ditos politicamente (hipocritamente!) corretos. E o que dizer das aberrações apresentadas durante as inserções entre os programas de TV e rádio? Nosso voto é para eleger alguém que resolva os problemas do País e não ensine e nos imponha valores, pois esse assunto é de responsabilidade da família – os filhos não devem ser educados só para respeitar minorias, mas sim o ser humano. Chega de hipocrisia!

Aparecida Dileide Gaziolla

São Caetano