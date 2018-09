Márcio França diz que não vê conflito de interesse em nomeação de Percy

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



24/09/2018 | 07:16



O governador e candidato à reeleição, Márcio França (PSB), disse não ver nenhum conflito de interesse no fato de ter nomeado ao cargo de diretor vice-presidente do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), na última semana, o ex-delegado de Santo André Percy de Souza Ramos. Conhecido como Dr. Percy, ele atua como espécie de negociador de penalidades de infrações de trânsito.

Sem dar detalhes dos critérios utilizados na escolha de Percy Ramos, o governador disse ver no novo vice-presidente do Detran-SP um homem com currículo extenso. “O rapaz é um delegado de polícia aposentado, foi correto a vida inteira, não tem patrimônio, foi bombeiro sua vida inteira e se especializou em fazer a defesa de quem é multado. Que mal tem isso?”, questionou Márcio, ao sugerir que, caso o novo indicado não atenda aos resultados desejados, poderá deixar o cargo a qualquer momento. “Se ele não for capaz de cumprir com sua missão, a gente troca.”

Minutos antes da declaração, França discursou para um público formado por apoiadores, no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Na oportunidade, o socialista mais uma vez adotou tom crítico ao falar de seus adversários na disputa por uma vaga no Palácio dos Bandeirantes. O ato, porém, foi marcado pela ausência dos prefeitos correligionários Atila Jacomussi, de Mauá, e Adler Kiko Teixeira, de Ribeirão Pires. Ambos integram a base de apoio de Márcio na região.

Durante o ato de pouco mais de uma hora, o prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (sem partido), foi o único chefe do Executivo da região a discursar a favor do governador. O evento contou ainda com a presença do deputado federal e candidato à reeleição Alex Manente (PPS), e de Thiago Auricchio (PR) – candidato a deputado estadual, além de vereadores da base que compõem o arco de apoio à candidatura de Márcio França.

Em seu discurso, Márcio enfatizou compromisso em ampliar o Programa Jepoe (Jovens no Exercício do Programa de Orientação Estadual). A ideia é que jovens façam quatro horas de cursos e outras quatro horas de serviços comunitários nas cidades em que vivem. “Queremos começar com 80 mil rapazes, exatamente o número de meninos de 18 anos vulneráveis do Estado de São Paulo.”

Na oportunidade, Manente reforçou a importância do voto em candidatos que têm atenção especial à região. “Somos nós que podemos resgatar nosso País e nossa região, somos nós que podemos colocar nosso Brasil no rumo certo, sem corrupção”, afirmou.