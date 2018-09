Não sou mais candidato escada, assegura França

Raphael Rocha

24/09/2018



Candidato a deputado federal pelo Pros, o ex-vereador Gilberto França, de São Bernardo, acredita que a saída do MDB trouxe condições reais de conquistar uma cadeira, dois anos depois de ele não ter sido reeleito para o Legislativo local.

“O Pros me ofereceu espaço e condição para recomeçar. Estou como presidente municipal, tenho espaço na estadual do partido. Sei que não será fácil, mas há chance de eu ganhar a eleição. Tenho 43 anos de São Bernardo, muita gente me conhece e, nas outras eleições, fui o popular escada (quando lança candidatura para auxiliar nomes mais fortes da sigla). Não é o que acontece agora”, avaliou França, em visita ao Diário.

Em 2014, Gilberto França se candidatou à Câmara Federal e recebeu 12.003 votos. À época, ele era vereador e estava no MDB. Em 2016, ainda no MDB, buscou a reeleição, atingiu 2.632 votos, porém, a legenda não conquistou quociente eleitoral para eleger um vereador. “O MDB tinha compromisso de uma coligação. (A candidatura de Tunico Vieira a prefeito) Foi de última hora, surpresa. Tentei salvar a cadeira, mas o nosso candidato não pediu votos direito”, lamentou o ex-vereador.

França admite que sua campanha é mais modesta na comparação com a de seus principais adversários na cidade, como os já deputados Alex Manente (PPS) e Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), além da do vice-prefeito Marcelo Lima (PSD) e da deputada Ana do Carmo (PT). “As pessoas conhecem meu trabalho, sabem o quanto ajudei São Bernardo. Acho que com 35 mil votos é possível se eleger.”