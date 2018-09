Federer e Zverev vencem em simples e Time Europa vence Laver Cup

23/09/2018 | 22:51



O Time Europa venceu a Laver Cup mais uma vez. Num duelo com mais desequilíbrio do que no ano passado, os europeus levaram a melhor no fim de semana com as vitórias do suíço Roger Federer e do alemão Alexander Zverev em jogos de simples, neste domingo, em Chicago. Com estes resultados, o Time Europa chegou aos 13 pontos e sacramentou a vitória.

Federer e Zverev abriram o dia jogando duplas e não foram páreo para os norte-americanos John Isner e Jack Sock, que vem se especializando em jogos de duplas. Os anfitriões venceram pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/2) e 11/9.

O resultado deu sobrevida ao Time Mundo porque cada vitória neste terceiro e última de disputas do torneio-exibição vale três pontos - na sexta-feira valia um ponto e, no sábado, concedida dois pontos). Assim, a equipe alcançou oito pontos, contra sete dos europeus, e assumiu a liderança do placar geral pela primeira vez neste confronto.

Mas o Time Europa retomou o domínio logo na sequência. Federer salvou três match points para vencer Isner em jogo de simples, pelo placar de 6/7 (5/7), 7/6 (8/6) e 10/7. O resultado devolveu os europeus à frente do marcador, com dez pontos.

Na sequência, Zverev bateu superou o sul-africano Kevin Anderson por 6/7 (3/7), 7/5 e 10/7, fazendo os europeus alcançaram os 13 pontos, marca que encerra o confronto. O último jogo do dia, entre o sérvio Novak Djokovic e o australiano Nick Kyrgios, acabou sendo cancelado.

Criada por Federer, a Laver Cup visa homenagear o australiano Rod Laver, considerado um dos maiores tenistas da história - foi o único a fechar o Grand Slam em duas temporadas diferentes. E tem o bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann como um dos seus principais sócios. A primeira edição foi disputada no ano passado, em Praga, na República Checa.

Neste ano, o evento contou com um público total de 93.584 nos três dias de disputas. O melhor dia foi este domingo, com 19.804 fãs de tênis no United Center, em Chicago. A terceira edição da Laver Cup já está confirmada, marcada para o mesmo período do ano, em 2019, na cidade de Genebra.