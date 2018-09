Andreense deve votar em andreense, diz Minhoca

Raphael Rocha

24/09/2018



Vereador de primeiro mandato e estreante na disputa por cadeira de deputado estadual, Professor Minhoca (PSDB), de Santo André, prega que o andreense vote em representante da cidade, em críticas diretas a postulantes de outras localidades que frequentam o município em busca dos votos de Santo André.

“O andreense precisa entender que seu filho ou neto não vai estudar na creche de São Bernardo. Que a GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano não virá aqui salvá-lo quando ele precisar ligar por um problema de segurança. O andreense tem de entender que é realmente importante votar em andreense”, disparou o tucano. “Não escolha ninguém de São Bernardo, de São Caetano, para que a gente possa realmente focar no trabalho de ter pessoa daqui (na Assembleia). O Minhoca você encontra em padarias por aí. Os outros, não vai encontrar.”

O tucano se coloca como “a única novidade do campo do PSDB” no Grande ABC nesta eleição e diz que “há necessidade de Santo André e a região terem um deputado sem padrinho político, sem parente político, com independência”.

Educador físico, ele admite que o passo que quer dar na carreira eleitoral é desafiador. Isso porque, em 2016, recebeu 2.245 votos para vereador de Santo André – o último entre os eleitos. A nota de corte projetada no PSDB é de ao menos 70 mil votos à Assembleia. Ou seja, ele precisaria melhorar seu desempenho nas urnas em pelo menos 31 vezes. “Entrei na GM (General Motors, em São Caetano) estagiário e saí gerente. Tenho ambição por crescimento. Assumi a gerência do clube da GM com apenas 24 anos, com 25 mil pessoas e 120 funcionários, fiquei cinco anos e ganhei prêmio nacional. Fui para a Natura, abri minha empresa. Não gosto e não sou tipo de pessoa que vai entrar em qualquer ramo e vai morrer no mesmo sentido. Quero entrar de vereador, ir para deputado um dia ser prefeito de Santo André e crescer.”

Sobre o tom irreverente que adota na carreira política, Minhoca acredita que seu trabalho não fica à margem do humor empregado em seus recados e que o eleitor “não aguenta mais um cara de terno e gravata falando de proposta, porque muitas dessas figuras roubaram o País”. “Meu mandato é de trabalho e irreverência. Eu ganhei a eleição de polo, calça jeans e tênis e continuo de polo, calça jeans e tênis. Não ando de terno e gravata. Não mudo meu estilo. Sou irreverente, engraçado, dando muitas vezes no meio.”