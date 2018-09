Candidatas veem descumprimento de edital em concurso de São Bernardo

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



24/09/2018 | 07:00



Terminou em confusão a aplicação da prova do concurso público da Prefeitura de São Bernardo, ontem, na Fundação Santo André. Eram cerca de 100 mil pessoas atrás de 752 vagas de diversos cargos com níveis Médio e Superior. Candidatas alegaram descumprimento do edital, como permissão de entrada em sala após 20 minutos do início do teste.



Grupo de 25 mulheres esteve no 1º DP (Departamento de Polícia) de Santo André para reclamar que a organização permitiu que uma candidata entrasse no local da prova atrasada, além de se sentar em cadeira sem identificação. Após a reclamação, os fiscais pediram para que ela saísse, o que foi feito com a prova na mão. Neste momento, outras pessoas tiveram acesso ao conteúdo do concurso. Por fim, as candidatas denunciaram que as salas ficaram sem fiscais por alguns minutos, o que gerou interação entre os pleiteantes.



A Prefeitura argumentou que a organização é da Vunesp. O Diário tentou contato com a empresa, mas até o fechamento da edição não obteve resposta.