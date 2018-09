Três pessoas morrem em acidente a caminho da praia de Peruíbe (SP)

23/09/2018 | 18:56



Três pessoas morreram em um acidente na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-55), quando seguiam de carro para a praia, na madrugada deste domingo, 23, em Itariri, no Vale do Ribeira.

Um quarto ocupante do veículo sofreu ferimentos e está internado em estado grave. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o grupo de jovens seguia para Peruíbe, quando o carro saiu da pista, bateu na mureta de contenção e capotou, no km 359 da rodovia.

O veículo foi parar em um matagal, fora da estrada. O motorista e dois passageiros morreram no local. Os corpos foram retirados das ferragens do carro, que ficou destruído.

O quarto ocupante foi lançado para fora do veículo. Bastante ferido, ele foi levado para o pronto-socorro de Itariri e, dali, para a Unidade de Pronto-Atendimento de Peruíbe. Em seguida, o rapaz de 21 anos foi transferido para o Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande. O hospital não deu informações sobre o estado de saúde da vítima.

Carro na água

Dois homens morreram na manhã deste domingo, 23, quando o carro em que viajaram caiu em um açude, na zona rural de Paranapanema, interior de São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro ficou desgovernado numa curva na Estrada Vicinal Faustino Alves, e despencou da ribanceira, caindo na água. Um dos homens morreu ao ser arremessado para fora do carro.

O outro ficou preso no veículo e se afogou. Duas mulheres que acompanhavam as vítimas conseguiram sair do carro apenas com ferimentos leves. Conforme os bombeiros, a densa neblina pode ter contribuído para o acidente.