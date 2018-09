Dell considera possibilidade de lançar IPO, dizem fontes

23/09/2018 | 18:23



A Dell Technologies está considerando a possibilidade de lançar uma oferta pública inicial de ações (IPO) tradicional para voltar a ser uma companhia de capital aberto, em vez de depender de uma aquisição que vem enfrentando oposição de vários investidores. De acordo com fontes, a empresa deve consultar vários bancos esta semana sobre o IPO. Por isso, vai adiar o roadshow sobre a aquisição da tracking stock da VMware (DVMT), disseram as fontes. A DVMT, que é negociada em Bolsa e espelha o desempenho da VMware, é um instrumento criado pela Dell para ajudar a financiar os US$ 67 bilhões da compra da EMC em 2016.

A Dell seria uma das maiores empresas dos Estados Unidos a lançar um IPO, mas ainda não se sabe se a ideia será levada adiante. Para alguns, a consulta aos bancos pode ser vista como uma tática para pressionar investidores a apoiar a compra da DVMT.

A aquisição seria feita com uma troca de ações e permitiria à Dell voltar a ser uma empresa de capital aberto. Detentores da tracking stock DVMT receberiam ainda um valor em dinheiro. A oferta em ação e dinheiro seria de aproximadamente US$ 109 por ação. Muitos desses acionistas não gostaram dos termos, e alegam que a Dell está superestimando o valor de suas ações e, consequentemente, subestimando o valor da DVTM. A Dell disse que a oferta é "extraordinariamente justa" e abre caminho para que os acionistas da DVTM invistam em um negocio mais amplo.

Um IPO, combinado com uma possível compra da DVTM por um prêmio menor, é visto como plano B. Mesmo se a aquisição fracassar, não é certo que a Dell fará um IPO tradicional, já que isso poderia resultar em preço mais baixo para as ações da companhia, disseram alguns analistas. Na semana passada, a Dell disse que sua oferta pela DVTM é final.

A proposta de aquisição, anunciada durante o verão do Hemisfério Norte, foi feita após a Dell estudar por meses várias opções estratégicas, entre elas um IPO ou uma fusão com a Vmware. A Dell fechou o capital em 2013. Fonte: Dow Jones Newswires.