Atrizes de Friends se reúnem no aniversário de 24 anos da série!

23/09/2018 | 18:11



Dos estúdios para a vida! Com a série Friends, Courteney Cox e Jennifer Aniston deram vida à Monica e Rachel, as melhores amigas que todos queriam ser nos anos 90. O tempo passou, a produção chegou ao fim e a amizade se manteve a mesma.

Nada mais, nada menos que 24 anos se passaram desde a estreia de Friends. Pelo jeito, além dos fãs, o seriado marcou também a vida do elenco e rendeu boas amizades. De acordo com o jornal Metro, nossas eternas Monica e Rachel, comemoraram o aniversário da série, no último sábado, dia 22, e saíram para jantar em memória aos velhos tempos.

E não foram só as duas! Segundo a People, Courteney Cox e Lisa Kudrow, que interpretava a divertida Phoebe, também não deixaram a data passar. Na semana anterior, a dupla de amigas foram flagradas após um jantar.