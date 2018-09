Marcos Mion fala sobre amor e parceria com Pankeka, sua mascote

23/09/2018 | 18:11



Muitas vezes as famílias contam com membros de quatro patas que trazem ainda mais alegria. Marcos Mion postou um clique com Pankeka, sua mascote, e derreteu seus seguidores ao falar sobre as parceria existente entre os dois.

Na publicação ele revelou que quanto Pipoka, outra mascote da família, chegou em sua casa sua filha, Donatella, perguntou como poderia fazer para que Pipoka fosse tão próxima a ela como Pankeka é de Mion, então ele revelou:

Expliquei pra ela que a Pankeka me escolheu como dono principal porque eu que ficava de madrugada com ela adaptando à nova casa, limpando xixi que ela rolava em cima, do lado dela até ela comer, limpava orelha e dava "bronca" pra adestrar e ensinar, entra tantas outras tarefas consideradas chatas. Além do carinho, óbvio.O resultado disso é a consideração e absoluto amor que desenvolvemos um pelo outro.

Como não amar?