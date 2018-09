Mezanino desaba e deixa dezenas de feridos em Santo André

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



23/09/2018 | 18:03



Mezanino de evento infantil que seria realizado nesta tarde em Santo André desabou, deixando pelo menos 17 feridos, sendo quatro crianças. Todos foram encaminhados ao CHM (Centro Hospitalar Municipal) A estrutura estava montada no Espaço Don Paollo, localizado na Rua Gertrudes de Lima, no Centro.



Informações preliminares dão conta de que haveria um teste comandado pela empresa Teleart e seria apresentado por Leão Lobo, com presença de artistas mirins que atuaram na novela Chiquititas. Esta é a segunda vez que essa empresa faz evento do tipo neste bar, que segundo funcionários não tinha autorização do Corpo de Bombeiros para utilizar a parte superior (mezanino). Provavelmente, o excesso de peso tenha provocado o desabamento.



Em breve mais informações.