Selena Gomez diz que Taylor Swift é como uma irmã mais velha: - Eu conto tudo a ela

23/09/2018 | 17:11



Selena Gomez e Taylor são tão próximas que já se consideram até irmãs! Durante uma live no Instagram na manha do último sábado, dia 22, a cantora de Back to You, não teve nada além de palavras fofas para falar sobre sua amiga de 28 anos.

Ela é incrível. Eu amo ela. Ela é maravilhosa. Eu falei com ela hoje. Ela é literalmente como a minha irmã mais velha. Eu conto tudo a ela.

Embora as duas amigas não sejam sempre capazes de passar um tempo juntas, devido às agendas lotadas, elas ainda encontram maneiras de fazer a outra se sentir especial. Enquanto Sels comemorava seu aniversário neste verão, Taylor fez um bolo de aniversário para sua amiga, mesmo em estivessem em lugares diferentes.

Vou deixar a distância me impedir de comemorar o aniversário de minha melhor amiga?, Swift escreveu ao lado de uma imagem do bolo rosa.

Ao compartilhar o palco juntas em um dos shows da Reputation Tour em maio, Selena analisou porquê as duas permaneceram amigas por mais de uma década:

- Essa pessoa nunca julgou uma única decisão que tomei. Ela sempre me encontrou onde estive. Ela me encorajou quando eu não tive nada para ser encorajado, e eu não sei se eu seria tão forte quanto eu se não tivesse você e sua família porque você mudou minha vida, ela disse , de acordo com um vídeo capturado por um fã no show.

Depois de compartilhar um clipe de seu desempenho juntas, Swift também escreveu uma nota muito fofa para sua amiga nas redes sociais:

Para a pessoa que eu poderia ligar a qualquer hora do dia, quem esteve lá, não importa o que? você absolutamente ARRASOU esta noite e todo mundo estava tão animado para vê-la. Eu te amo, e 60 mil pessoas no Rose Bowl também te amaram, comentou Taylor.