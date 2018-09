Saudades? Madonna posta foto com o ex, Jesus Luz, e surpreende fãs!

23/09/2018 | 17:11



Quando aquela saudade... Madonna pegou seus fãs de surpresa ao publicar no último sábado, dia 22, uma foto de Jesus Luz em seu Instagram!

Não teve quem não ficou impressionado com o anúncio da rainha do pop com o jovem modelo brasileiro. O romance teve início no ano de 2018 e em 2010, cada um seguiu seu caminho.

Apesar da separação, os dois não escondem quem sentem um carinho enorme pelo outro. Tanto é que a cantora publicou em seu InstaStory um clique no qual relembra sua estadia no Brasil ao lado do ex.

Após oito anos do fim do relacionamento, Jesus agora é pai da pequena Malena, fruto de seu relacionamento com Carol Ramiro!