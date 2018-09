Alckmin: 'Eu não vou ser pau mandado de banqueiro'

23/09/2018 | 15:39



O candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, endureceu o discurso contra os bancos neste domingo (23), ao prometer uma maior abertura desse mercado a instituições estrangeiras, como forma de aumentar a oferta de crédito para empreendedores. "Eu não vou ser pau mandado de banqueiro. O meu senhor é o povo. Vou trabalhar para os mais pobres, fazer o País crescer e ter um País mais justo.", afirmou o tucano.

Alckmin afirmou que pretende alterar as regras para a entrada de instituições financeiras no País. Hoje, de acordo com ele, há um decreto pelo qual bancos estrangeiros dependem de aval do presidente da República para ingressar no mercado local.

O candidato tucano afirmou ainda que pretende rever o papel do Banco Nacional de Desenvolvimento na concessão de crédito a pequenas e médias empresas. "O BNDES não vai ser para os campeões nacionais, para quem é milionário ficar bilionário. Vai ser para fomentar a economia, principalmente pelos médios e pequenos empreendedores".