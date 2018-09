Bolsonaro apresenta boa evolução e deu início a dieta leve, diz boletim médico

23/09/2018 | 15:12



O deputado Jair Bolsonaro, candidato do PSL à Presidência, demonstra boa evolução clínica, sem dor, sem febre ou outros sinais de infecção, informou neste domingo, 23, o Hospital Albert Einstein, em novo boletim médico. Segundo o hospital, o presidenciável não apresenta disfunções orgânicas e seus exames laboratoriais estão estáveis.

Bolsonaro está internado desde o início deste mês, depois de levar uma facada no abdome, durante uma agenda de campanha em Juiz de Fora (MG). O parlamentar, que vinha apresentando melhora progressiva, apresentou na semana passada um acúmulo de líquido na região abdominal. Segundo o boletim, o dreno que havia sido colocado no abdome do parlamentar por conta disso foi retirado hoje pela equipe de radiologia intervencionista.

"Devido à boa aceitação da dieta pastosa e recuperação dos movimentos intestinais, hoje ele passou a receber uma dieta leve", prossegue o boletim, assinado pelo cirurgião Antônio Luiz Macedo, o clínico e cardiologista Leandro Echenique e o diretor superintendente do hospital, Miguel Cendoroglo.

Ainda segundo os médicos, estão sendo mantidas medidas de prevenção de trombose venosa, sendo realizados exercícios respiratórios de fortalecimento muscular e períodos de caminhada fora do quarto.