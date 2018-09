Ex-BBB Lucas e Ana Lúcia ficam noivos pela segunda vez

23/09/2018 | 14:11



O romance está no ar para Lucas Fernandes e Ana Lúcia! O casal, que reatou o relacionamento em maio desse ano, acabou de noivar... de novo! Isso porque o ex-BBB e a modelo já tinham um relacionamento antes mesmo de Lucas entrar no reality. Porém, Ana decidiu terminar o que tinham assim que o noivo se envolveu com uma participante do programa. De qualquer forma, parece que tudo está bem agora entre os pombinhos já que estão planejando, mais uma vez, juntar as escovas de dentes.

O pedido de casamento foi feito em um quarto de hotel luxuoso em um lugar nada mais, nada menos, do que a Tailândia. O empresário cearense teve a ajuda da equipe do hotel para bolar uma surpresa e tanto no quarto em que o casal ficou hospedado e, com isso, pétalas, balões e um enorme pedido escrito na parede foram preparados.

Toda a decoração e o momento foi registrado no Instagram de Lucas, que sem demora, compartilhou uma foto da aliança que diz:

E ela disse sim!

Porém, mesmo que os dois estejam felizes da vida. Algumas pessoas não aprovaram a volta do casal e criticaram a suposta traição de Lucas com a participante Jéssica. Chamado por muitos como o noivo de Taubaté, Lucas enfrentou muitas críticas e piadas por conta do que vivenciou no programa.

Mas ainda bem que isso nem pareceu ter impedido o casal de se reunir novamente!