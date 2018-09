Namorado de Khloé Kardashian faz serenata para ela após rumores de traição

23/09/2018 | 12:11



O romance de Khloé Kardashian parecia ter se abalado após novos rumores de que Tristan Thompson a havia traído em uma boate. Entretanto, na verdade parece que o namorado da socialite está vivendo o melhor de sua vida ao lado dela, a ponto de até cantar sobre isso...

Depois de celebrar o lançamento da nova coleção de maquiagem de sua irmã mais nova, Kylie Jenner, na sexta-feira, dia 21, a estrela de Keeping Up With The Kardashians recebeu uma serenata de Tristan Thompson - com quem ela tem uma filha de cinco meses de vida chamada True.

O registro foi feito e compartilhado por Kourtney Kardashian e, nele, mostra o jogador de basquete puxando Khloé para perto enquanto canta:

Vivendo o melhor da minha vida com esta linda mulher, fala Thompson antes de causar risadas da namorada por lamber seu nariz.

O momento romântico de Khloé e Thompson aconteceu um dia depois do jogador de basquete ter saído com alguns amigos para uma boate em Hollywood, Estados Unidos.

Segundo a revista People, uma fonte revelou que sua saída foi bem discreta e que Thompson permaneceu fiel à namorada, mesmo que tenha ficado em uma mesa rodeada de mulheres.

- Tristan chegou em Warwick com um grupo de caras e uma mulher. Alguns de seus amigos são solteiros. Não pareceu que a mulher estava com Tristan. Tinham outras mulheres em volta da mesa, mas Tristan não interagiu com elas. Os amigos dele conversaram com elas e tudo mais, mas Tristan foi bem discreto.

De qualquer forma, essa não é a primeira vez que Khloé passa por alguns impasses em seu relacionamento. Em abril deste ano o casal teve uma crise no namoro após Tristan ser visto em uma boate com outra mulher.