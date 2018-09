No véu de seu casamento, Meghan Markle fez homenagem ao seu primeiro encontro com príncipe Harry

23/09/2018 | 12:11



Em breve a HBO vai lançar Queen of the World, um documentário sobre a Rainha Elizabeth II! E na produção, há cenas com os membros da família real e, claro, a mais recente adição não podia ficar de fora: Meghan Markle, a esposa do príncipe Harry, aparece em alguns trechos e, em determinado momento, revela uma curiosidade sobre o seu vestido de casamento.

Segundo informações da People, a Duquesa de Sussex revelou que em seu véu havia uma discretíssima homenagem a Harry e que ainda serviu para cumprir a tradição do algo novo, algo velho, algo emprestado, algo azul, que algumas noivas gostam de seguir! No caso de Meghan, ela colocou na parte de dentro do véu um pedaço de tecido azul. Meghan explica:

- Em algum lugar ali há um pedaço de tecido azul que está costurado dentro - isso foi o meu algo azul. É tecido do vestido que eu usei no nosso primeiro encontro, ela acrescenta.

Muito fofa, né?