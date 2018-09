Entenda voto nulo e voto em branco

Do Diário do Grande ABC



23/09/2018



No Brasil o voto é obrigatório, mas o eleitor é livre para escolher seus candidatos e partidos elegíveis nas eleições ou para não escolhê-los, votando nulo ou em branco. Se os votos brancos e nulos estivessem concorrendo à disputa pelo Palácio do Planalto nas eleições deste ano, seriam hoje o principal candidato à segunda fase das eleições. De acordo com pesquisa divulgada pelo Ibope-CNI (Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística – Confederação Nacional da Indústria), juntos, os votos brancos e nulos somam 33% das intenções de voto. Esses votos são opção dos eleitores que não desejam escolher candidatos e não influenciam o processo eleitoral, assim como não têm o poder de cancelar as eleições.

Voto nulo é considerado inválido, sendo assim, indiferente para o resultado final da eleição. Ele é confirmado quando o eleitor digita sequência de números que não identifica nenhum candidato ou partido que esteja participando e aperta a tecla verde para confirmar. Já o voto em branco é aquele onde o eleitor não identifica candidato ou partido de sua preferência. Para votar em branco, o eleitor deve pressionar a tecla ‘branco’ e, em seguida, a tecla ‘confirma’.

A diferença entre votos nulos e votos brancos é somente na forma como são registrados e para fins de estatística, pois não influenciam o resultado das eleições, visto que não são válidos. Eles são excluídos na apuração e considerados os votos válidos atribuídos para candidatos ou partidos.

O voto nulo ou em branco também não anula o pleito, pois não poderá ser cancelado ou ser exigida convocação automática de nova eleição, mesmo que mais da metade dos eleitores anulassem seus votos, uma vez que os votos nulos e brancos são descartados da contagem final.

A confusão ocorre na interpretação da Lei Eleitoral 4.737, artigo 224, segundo o qual, “se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do País nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais, ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará data para nova eleição no prazo de 20 a 40 dias”.

A lei faz referência à nulidade obtida por decisão judicial e não por votação, isto é, não se trata de votos nulos, trata-se de situações que venham a gerar a anulação dos votos dados para um candidato ou partido, por fraudes.

Para que novas eleições sejam convocadas, teria que ocorrer, por exemplo, o julgamento de candidato eleito por compra de votos, o qual seria cassado e os votos válidos concedidos para ele seriam anulados pela Justiça Eleitoral.

Juan Carlos Matarazzo Sanchez é coordenador do curso de Direito da Universidade Anhanguera de São Paulo – Campus Santo André - Industrial.





