Enfim, uma eleição limpa

Do Diário do Grande ABC



23/09/2018 | 11:50



O leitor deste Diário deve ter ficado eufórico com o título acima. Mas calma lá. Ainda não será desta vez que poderá encher o peito e dizer: ‘Moro em País sem corrupção, apenas com candidatos honestos e que concorrerão aos cargos mais importantes do Brasil livres de investigação ou até mesmo condenação.’ Que sonho!

Por outro lado, a boa notícia é que, nas ruas das principais cidades do Grande ABC, o morador já atesta uma eleição limpa. Ao menos no que diz respeito a ausência de cavaletes, bandeiras ou outros tipos de propagandas utilizadas pelos candidatos para atrair a atenção do eleitor. Sem contar os militantes que ocupam pontos estratégicos das calçadas, calçadões etc. para distribuir o popular ‘santinho’.

Basta uma caminhada rápida pela Rua Coronel Oliveira Lima, centro comercial mais conhecido de Santo André, para se surpreender com o escasso material de campanha. Em Mauá, a distribuição de panfletos de políticos até acontece, mas a mobilização está bem aquém da verificada em outras épocas. A poluição visual desapareceu. E a apenas duas semanas do primeiro turno do pleito que irá eleger deputados, governadores, senadores e presidente da República.

Um dos especialistas ouvidos pelo jornal afirmou que a ausência de verba em campanhas – limitada pela impossibilidade de emprego de dinheiro de empresas – é um dos grandes problemas enfrentados pelas siglas para colocar material nas ruas. Outro vinculou a redução do investimento à ascensão da propaganda nas redes sociais, nas quais os candidatos pedem votos e apresentam propostas. E um terceiro disse que os concorrentes deverão concentrar material para tentar arrancada na semana que antecederá a eleição.

Independentemente de isso se confirmar ou não, fato é que os moradores já respiram aliviados por poderem andar tranquilamente pelas calçadas ou até mesmo de carro e não darem de cara com a sujeira promovida por muitos dos postulantes a cargos públicos. Sinal de mudança na forma de fazer campanha. A população agradece... as cidades também.