Cleo Pires relembra foto sua que virou meme e dispara: - Era obviamente um sarcasmo

23/09/2018 | 11:11



Cleo Pires voltou ao canal do YouTube de Matheus Mazzafera para jogar de Eu nunca, uma brincadeira que consiste em tomar um gole de bebida alcoólica para responder se você passou ou não por determinada situação. Logo após revelar que já tomou a pílula do dia seguinte, a atriz conta que já fez dietas malucas:

- História da minha vida. É horrível, como eu odeio fazer dieta. Comer é muito bom!

Depois, Cleo relembrou a polêmica em relação a uma postagem sua em que aparece toda produzida e com uma toalha na cabeça e que acabou virando meme:

- Foi uma brincadeira, as pessoas não entenderam! Eu tava toda maquiada, montada, com a bunda pra cima e falando Temos que parar de romantizar as mulheres. Nós usamos toalha na cabeça sim. Eu tenho imperfeições no rosto sim. Cada uma é perfeita do seu jeito sim. (E eu) toda maquiada, no bronze, na pose com a bunda empinada... gente, era obviamente um sarcasmo.

Por fim, declarou que nunca beijou uma mulher:

- Eu tentei experimentar mulher, mas não consegui passar da aproximação, disse, acrescentando que beijaria Jennifer Lopez.