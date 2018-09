Justin Theroux fala sobre separação com Jennifer Aniston: - Foi de partir o coração

23/09/2018 | 10:11



Desde que anunciaram a separação em 2017, Jennifer Aniston e Justin Theroux evitam falar abertamente sobre o assunto. Até agora! Em entrevista ao The New York Times, o astro de Maniac abriu o jogo sobre seu divórcio com a eterna Rachel de Friends e revelou que ambos tiveram um término tranquilo:

- A boa notícia é que foi provavelmente - estou escolhendo as palavras com cuidado - foi meio que a separação mais tranquila, no sentido de não ter havido hostilidade. De novo, nenhum de nós está morto, ninguém está querendo atacar um ao outro. É mais, tipo, amigável. É chato, mas, você sabe, nós nos respeitamos o suficiente para que fosse o mais sem dor possível.

Mas isso não significa que não tenha havido tristeza:

- Foi de partir o coração, no sentido de que a amizade não seria mais a mesma tanto quanto no dia a dia. Mas a amizade está mudando e mudando, entende, então essa parte é algo que nós dois temos muito orgulho, concluiu.