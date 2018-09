Obituário - 23 de setembro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



23/09/2018 | 09:10



Santo André



Dalva Ana Massaine Dalla Verde, 96. Natural de Pedreira (SP). Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Josué Pereira de Castro, 89. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Lourdes Fialho da Silva, 83. Natural de Jequeri (MG). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Zeneida Alves da Silva Tenório, 82. Natural de Crato (CE). Residia na Vila Elze, em São Paulo (SP). Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Helena Nunes Torres, 79. Natural de Agrestina (PE). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Joaquim Oliveira Bispo, 76. Natural de Santo Antonio de Jesus (BA). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Auxiliar de serviços gerais. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Joaquim Vaz de Campos, 74. Natural de Taguaí (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.



Mercedes Duran Barbosa, 71. Natural de Santana de Parnaíba (SP). Residia na Vila Amabile Pezzolo, em Santo André. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Carlos Amorim Passos, 62. Natural de Casa Nova (BA). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio Luiz Suhadolnik, 61. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Maria Aparecida de Oliveira da Silva, 60. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Ertha Eskelsen Perez Pintor, 93. Natural de Harmonia. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério da Paulicéia.



Rita Barbosa do Nascimento, 93. Natural de Alagoinhas (BA). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.



Durvalina Sebastião, 89. Natural de Vargem Grande do Sul (SP). Residia no bairro Tabão, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.



Caetano Monteiro da Silva, 86. Natural de São Caetano (PE). Residia no Jardim Las Palmas, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.



Waldemar Mognon, 81. Natural do Estado de São Paulo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 21, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



Maria do Carmo Mendes, 78. Natural de Santa Cruz do Capibaribe (PE). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 21, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Geraldo Francisco Azevedo, 72. Natural de Joaquim Felício (MG). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.



Rubem Marson, 70. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.



Diná Sanches de Azevedo, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.



Yoshimassu Nakandakari, 69. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Jardim Guairacá, em São Paulo (SP). Dia 21, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



Cleuza Rodrigues Fortes, 67. Natural de Rancharia (SP). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Marco Antonio Sellani, 78. Natural de Presidente Alves (SP). Residia no bairro São José, em São Caetano. Comerciante. Dia 22, em Santo André. Crematório Vila Alpina.



Mauá



Antonio Vitti, 83. Natural de João Ramalho (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Maria Regina Moreira de Castro, 64. Natural de Santo André. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 21, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Rio Grande da Serra



Maria de Fátima da Silva, 61. Natural de Monteiro (PB). Residia no Parque América, em Rio Grande da Serra. Pensionista. Dia 21, em Santo André. Cemitério São Sebastião.