Edgard Scandurra volta a 'Amigos Invisíveis'

23/09/2018 | 09:00



O guitarrista Edgard Scandurra vai mostrar na sexta-feira, 29, o repertório do álbum Amigos Invisíveis, de 1989, seu primeiro trabalho solo depois da saída da banda Ira!. A apresentação será no palco da comedoria do Sesc Pompeia. Vai valer como uma espécie de esquenta para comemorar as três décadas do álbum. Sua banda será formada por Daniel Scandurra no baixo, Taciana Barros (Gang 90) nos teclados, Rodrigo Saldanha na bateria e Fábio Golfetti (Violeta de Outono) na guitarra. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.