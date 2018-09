Federer atropela Kyrgios e Djokovic perde de Anderson na Laver Cup

22/09/2018 | 23:56



O segundo dia de disputas na Laver Cup, torneio-exibição que está sendo realizado em Chicago, foi de altos e baixos para as duas principais estrelas do evento. O suíço Roger Federer venceu em seu primeiro jogo de simples, enquanto o sérvio Novak Djokovic foi batido na quadra dura e indoor da cidade norte-americana. Na sexta, eles jogaram duplas pela primeira vez e foram surpreendentemente derrotados.

Neste sábado, Federer não deu qualquer chance ao australiano Nick Kyrgios. O atual número dois do mundo, defendendo o Time Europa, bateu o representante do Time Mundo pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 65 minutos.

Jogando em alto nível, como não se viu no US Open, o tenista da Suíça aplicou três quebras de saque no 27º do ranking e não perdeu o serviço em nenhum momento da partida. Federer disparou oito aces, contra três do australiano.

Na sequência, Djokovic não teve o mesmo desempenho contra o sul-africano Kevin Anderson, na reedição da final de Wimbledon deste ano. O número três do mundo saiu atrás no placar, buscou o empate, mas foi batido pelo 9º do ranking no match tie-break: 7/6 (7/5), 5/7 e 10/6. Anderson venceu mesmo sem obter qualquer quebra sobre o rival, que registrou a única quebra do jogo. O sul-africano disparou 17 aces, contra seis do sérvio.

Foi apenas a segunda vitória do Time Mundo nesta segunda edição da Laver Cup. Na sexta, a primeira vitória da equipe veio justamente no triunfo do norte-americano Jack Sock e de Anderson sobre Federer e Djokovic, em duplas.

Mais cedo, neste sábado, o primeiro jogo do dia também ficou com o Time Europa, com o triunfo do alemão Alexander Zverev sobre o local John Isner por 3/6, 7/6 (8/6) e 10/7.

Com estes resultados, os europeus lideram o placar geral por 7 a 3. Isso porque o torneio-exibição conta com sistema de pontuação variável. No primeiro dia, as vitórias valem um ponto. No segundo dia, passam a contabilizar dois pontos. E, no terceiro, três, o que mantém as chances de vitória para ambos os lados até as disputas finais. Ganha a equipe que chegar primeiro aos 13 pontos.

Criada por Federer, a Laver Cup visa homenagear o australiano Rod Laver, considerado um dos maiores tenistas da história - foi o único a fechar o Grand Slam em duas temporadas diferentes. E tem o bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann como um dos seus principais sócios. A primeira edição foi disputada no ano passado, em Praga, na República Checa.