São Bernardo perde em Santos

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



22/09/2018 | 23:04



O São Bernardo tinha expectativa de derrotar o Santos e brigar pela terceira posição do Grupo 3 da Copa Paulista, mas o plano da equipe comandada pelo técnico Wilson Júnior foi por água abaixo com o surpreendente revés por 2 a 0 para a equipe da Baixada Santista, em duelo disputado ontem, no Estádio Ulrico Mursa.



Com a derrota, o São Bernardo, que já estava matematicamente classificado, teve de se contentar com a quarta colocação, com 18 pontos e, na segunda fase, vai enfrentar Ferroviária, Olímpia e Juventus.



Com a tranquilidade da classificação assegurada, Wilson Júnior aproveitou para dar oportunidade para alguns jogadores que não vinham atuando, como o goleiro Fabian Volpi, que fez sua estreia. Jogadores importantes com o lateral-direito Edvan e os atacantes Ricardinho e Careca foram poupados para a terceira fase.



Mais acostumado com o péssimo gramado do Ulrico Mursa, de propriedade da Portuguesa Santista, o Peixe iniciou melhor a partida e já tinha assustado o Tigre quando, aos 22, Diogo Cardoso recebeu lançamento, dominou para dentro da grande área e bateu firme e forte, sem chances para Volpi.



Wilson Júnior aproveitou a pausa do intervalo para mexer no time, colocando Luiz Felipe e Emerson nas vagas de Rodolfo e Wesley, respectivamente. O forte calor da Baixada diminuiu o ritmo do jogo e a parada técnica foi indispensável nos dois tempos.



Na segunda etapa, à medida em que o São Bernardo tentava buscar o empate, o Santos assustava. Quando o Tigre estava mais perto do gol, acabou castigado. Aos 36, Gabriel Calabres recebeu lançamento e conseguiu tirar do alcance de Volpi para fechar o placar.



Mesmo com a derrota, o técnico Wilson Júnior disse que gostou do que viu. “Foi produtivo o jogo. Trabalhamos para vencer, mas não deu. Se pegarmos os números, eles deram dois chutes no gol e marcaram. Achei que o pessoal que entrou foi muito bem, alguns estavam há muito tempo sem jogar e conseguiram dar bom ritmo. Colocamos todo time para rodar porque na sequência podemos precisar deles. Uma pena porque o resultado não veio. Produzimos para vencer a partida”, lamentou.



Por outro lado, o treinador ficou aliviado com o descanso que deu ao grupo. “Importante poupar alguns jogadores, tivemos partidas quase todas as quartas e sábados, atletas vinham com queixas de dores e conseguimos dar descanso para ter eles inteiros durante a semana”, explicou.